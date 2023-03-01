Партія Орбана заявила про підтримку вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

Партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримала заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, повідомила 1 березня парламентська фракція партії «Фідес».

«Ми надамо нашу підтримку вступу Фінляндії та Швеції в НАТО», – заявили у «Фідес», партії, яка разом із молодшим партнером контролює понад дві третини місць в парламенті Угорщини.

Ця заява прозвучала після того, як угорські депутати розпочали дебати щодо ратифікації вступу двох скандинавських країн, які минулого року подали заявку на приєднання до Альянсу після неспровокованого вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що угорські законодавці проведуть остаточне голосування у другій половині березня.

«Це складне рішення з серйозними наслідками, тому необхідний ретельний розгляд», – заявила президентка Угорщини Каталін Новак перед початком дебатів.

Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30-ти країн-членів, і хоча більшість із них, включаючи Сполучені Штати, підтримали вступ Фінляндії та Швеції, Туреччина та Угорщина ще не дали їм зеленого світла.