Парламент Фінляндії схвалив вступ країни до НАТО

Парламент Фінляндії схвалив законопроєкт щодо вступу країни до НАТО. За документ проголосували 184 депутати, проти – сім, одна особа утрималася.

Країна зможе вступити до НАТО, якщо членство Фінляндії схвалять Туреччина й Угорщина. Усі інші країни альянсу вже підтримали це рішення.

29 червня 2022 року країни НАТО вирішили офіційно запросити стати членами альянсу Фінляндію та Швецію, які раніше відмовилися від нейтралітету і вирішили вступити до НАТО з міркувань безпеки після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Схвалити угоду про прийняття до НАТО двох нових членів мають усі 30 країн – членів оборонного союзу. Відповідне рішення вже ухвалили 28 країн.

Раніше Туреччина дала сигнал, що готова схвалити вступ до альянсу Фінляндії, але не Швеції.

Серед питань Анкари до потенційних партнерів альянсу була підтримка ними Робітничої партії Курдистану, яка в Туреччині вважається терористичною групою.

Минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив Туреччині, що настав час остаточно ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії на приєднання до західного оборонного альянсу.

Туреччина заявила 27 лютого, що переговори про вступ до НАТО зі Швецією та Фінляндією відбудуться в березні.