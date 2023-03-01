Угорщина почала дебати щодо вступу Фінляндії і Швеції до НАТО

Парламент Угорщини розпочав дебати, які неодноразово відкладали, щодо ратифікації вступу Фінляндії та Швеції до НАТО після того, як дві скандинавські країни подали заявку на приєднання до альянсу минулого року після повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну.

Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед учасників альянсу, і хоча більшість із них, включаючи Сполучені Штати, негайно й беззастережно підтримали вступ Фінляндії та Швеції, Туреччина й Угорщина ще не дали їм «зеленого світла».

«Це складне рішення з серйозними наслідками, тому його необхідно ретельно обміркувати», – заявила президентка Угорщини Каталін Новак у фейсбуці 1 березня перед початком дебатів у законодавчому органі, де переважно домінує права партія «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Туреччина в основному заперечувала проти членства Швеції, яка, за її словами, надала притулок курдським групам, яких Анкара називає терористами, тоді як Угорщина заявляє, що членство двох скандинавських країн потребує ретельного розгляду, не озвучуючи при цьому якихось конкретних скарг.

Водночас минулого тижня Орбан, який має тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, вперше поскаржився, що обидва претенденти на вступ до НАТО поширюють те, що він назвав «брехнею» про стан демократії та верховенства права в Угорщині.

Раніше Орбан також неодноразово критикував санкції ЄС проти Росії за її війну в Україні і намагався перешкодити впровадженню нових каральних заходів проти Москви.

У своєму регулярному п’ятничному інтерв’ю громадському радіо Орбан 24 лютого сказав, що, хоча й виступає за прийняття двох нових членів до НАТО, він також погоджується з більш радикальними законодавцями, які кажуть, що «не все добре».

29 червня 2022 року країни НАТО вирішили офіційно запросити стати членами альянсу Фінляндію та Швецію, які раніше відмовилися від нейтралітету і вирішили вступити до НАТО з міркувань безпеки після повномасштабного нападу Росії на Україну.