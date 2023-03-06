«Зараз у кожного з нас трохи менше шансів вижити, ніж тоді». Подкаст «Свої серед своїх» з Оленою Білозерською

Олена Білозерська – гостя першого епізоду подкасту «Свої серед своїх» на Радіо Свобода.

Українська журналістка, досвідчена військова. У травні 2014 року пішла на війну. Спочатку була у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», потім стала частиною Української добровольчої армії. У 2018-му закінчила офіцерські курси і здобула спеціальність артилериста, підписала контракт із ЗСУ і служила офіцером у морській піхоті до 2020 року. На деякий час повернулася до цивільного життя, але від 24 лютого 2022-го – знову на службі.

Жінки у війську

За даними Інституту гендерних програм, зараз у Збройних силах України служать 50 тисяч жінок. Близько 5 тисяч із них перебувають на передовій. Починаючи з 2016 року, жінкам офіційно стали доступні бойові посади, бо раніше часто жінка могла бути оформлена як кухарка чи швачка, а насправді виконувала бойові завдання.

Об’єктивна відмінність є тільки одна – середня жінка завжди фізично слабша за середнього чоловіка

Олена Білозерська каже, що не вважає, що у жінок є якісь специфічні потреби на службі:

«Об’єктивна відмінність є тільки одна – середня жінка завжди фізично слабша за середнього чоловіка. Це означає, що вона понесе на собі менше ваги, вона повільніше біжить, що вона, можливо, фізично щось перестрибне не так швидко і вправно. І ця проблема була і є. Але щоб це заважало нести службу – так буває рідко. Набагато частіше інші речі заважають нести службу, пов'язані з якимись вадами характеру, з небажанням, ще чимось, ніж деякі фізичні відставання вмотивованої людини».

За словами журналістки, від 2014 року ставлення до жінок у війську суттєво змінилося: стало менше упереджень, але й більше вимог.

«Про якісь залицяння чи ще щось – я такого не знаю, бо з перших днів служу з чоловіком», – розповіла Білозерська.

Про емоційний стан

Олена Білозерська розповідає, що від 24 лютого перебуває на більш-менш одній емоційній хвилі.

«Ну що, така доля, такий обов’язок. Я не хотіла воювати. Ворог напав, і я пішла воювати. Мене це не тішить, але що я можу зробити?» – каже журналістка.

Розчарувань у службі після повномасштабного вторгнення у жінки не було. Щастило і з командирами, і з побратимами. Вона погоджується, що зараз ці почуття переживають багато військових, які до повномасштабної війни не мали жодного військового досвіду.

«Людина, яка пішла в армію, стає власністю держави. Держава розпоряджається нею на свій розсуд, щоб захистити себе, в цьому випадку під час війни. І людині трохи дивно, що вона не може планувати свій час навіть на найближчу годинку», – каже Білозерська.

Плани після перемоги

Перш за все – забрати у свекра своїх двох собак і трьох котів, яких Білозерська дуже любить.

«Я за різні роки привезла цих тварин з різних фронтів і, на жаль, уже нікого взяти не можу. А так хочеться…», – каже журналістка.

Загалом жінка планує повернутися в журналістику. Хотіла би зайнятися документалістикою. Ще у 2020-му хотіла піти вчитися на режисера, знімати документальні фільми. Думає про написання дисертації на історичну тему.

У подкасті Олена Білозерська детальніше розповіла про:

ставлення до того, що суспільство так довго ігнорувало загрозу з боку Росії;

третій наклад та продовження книги «Щоденник нелегального солдата»;

ідеалізацію військових та ставлення цивільних;

жінок на передовій, гігієну та про те, як вшиває військову форму;

поради для людей, які потрапляють до ЗСУ без попереднього військового досвіду.

Подкаст «Свої серед своїх» – це розмови з військовими про їхнє життя до та після повномасштабного вторгнення, побут і мотивацію, волонтерів і цивільних, про ставлення до життя у відносно мирних містах та інтеграцію ветеранів, захват і розчарування під час та після служби.

Слухати подкаст можна на подкаст-платформах:

Google podcasts

Apple podcasts

Spotify

Електронна адреса проєкту: uapodcast@rferl.org