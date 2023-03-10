Останній пакет гуманітарної допомоги Фінляндії для України сконцентрований на освіті – Марін

Фінляндія надала вже 14 пакетів оборонної підтримки Україні на загальну суму 750 мільйонів євро, повідомила прем’єр-міністерка країни Санна Марін.

Про це вона сказала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 10 березня.

Марін зазначила, що Гельсінкі розглядає подальші способи підтримати Україну і планує обговорити їх на наступному засіданні Європейської ради.

Вона також прокоментувала пакет допомоги Фінляндії, про який стало відомо 10 березня.

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«Сьогодні Фінляндія оголосила новий пакет на 29 мільйонів євро для освіти, освітньої галузі. Ми хочемо, щоб освіта, шкільництво в Україні жили. Ми також маємо донорів, що надають енергетичне обладнання, 590 трансформаторів і майже 50 генераторів. Ми працюємо над тим, щоб були ще більші надходження від наших передових компаній. Ми пропонуємо нове фінансування, проєкти для кібербезпеки, а також боротьби з екологічною шкодою від війни», – сказала голова фінського уряду.

Марін додала, що Фінляндія також допомагатиме Україні у повоєнній відбудові. Крім того, у своїй промові вона висловила підтримку зусиль Міжнародного кримінального суду та притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

Санна Марін 10 березня перебуває в Києві з другим візитом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.