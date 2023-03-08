Депутати з владної партії Угорщини не назвали дату ратифікації вступу Фінляндії і Швеції до НАТО

Депутати від владної партії Угорщини, які відвідують Фінляндію і Швецію, не підтвердили дату ратифікації угорським парламентом вступу цих двох країн до НАТО.

«Це багатообіцяючий початок, який, однак, не передбачає, коли і яке рішення буде ухвалене», – сказав агентству Reuters Чаба Хенде, віцеспікер Палати представників Угорщини, який представляє партію «Фідес», після зустрічі з фінськими законодавцями в Гельсінкі.

Напередодні після зустрічі зі спікером шведського парламенту Чаба Хенде заявив, що угорська делегація підтримує заявку Швеції на вступ до НАТО.

Швеція й Фінляндія минулого року подали заявку на членство в трансатлантичному військовому альянсі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Угорщина й Туреччина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявки Швеції та Фінляндії. 1 березня владна в Угорщині партія «Фідес» заявила, що підтримає ратифікацію.

Дебати з цього питання почалися в угорському парламенті 1 березня.

Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30 країн-членів.