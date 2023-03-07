Угорська делегація підтримала заявку Швеції на вступ до НАТО

Парламентська делегація Угорщини заявила 7 березня, що підтримує заявку Швеції на членство в НАТО після зустрічі зі спікером шведського парламенту, метою якої було згладити, як заявили у владній партії Угорщини, «політичні суперечки».

Деякі угорські законодавці висловили сумнів щодо того, чи підтримувати заявки Швеції й Фінляндії на членство в НАТО, зважаючи на, як вони кажуть, «відверту брехню» Стокгольма і Гельсінкі щодо стану демократії в Угорщині.

Але, як повідомило агентство AP, угорська делегація засвідчила 7 березня, що парламент країни ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО.

«Ми підтримуємо членство Швеції в НАТО», – сказав шведському інформаційному агентству TT віцеспікер парламенту Угорщини Чаба Хенде.

Минулого тижня Угорщина відклала голосування щодо ратифікації заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО – до парламентської сесії, яка розпочнеться 20 березня.

Фінляндія минулого тижня заявила, що також очікує візиту угорської делегації.

Угорщина й Туреччина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявки Швеції та Фінляндії. 1 березня владна в Угорщині партія «Фідес» заявила, що підтримає ратифікацію.

Дебати з цього питання почалися в угорському парламенті 1 березня.

Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30 країн-членів.