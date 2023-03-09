США та Фінляндія обговорили підтримку України – Нііністьо

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та президент США Джо Байден обговорили підтримку України.

«Хороша і важлива розмова з президентом Джо Байденом. Сьогодні в Білому домі. Я подякував йому за його керівництво та тверду підтримку Фінляндії в нашому процесі НАТО», – написав Нііністьо в твіттері.

За його словами, співрозмовники також обговорили підтримку України з боку Фінляндії та США.

Як США, так і Фінляндія підтримують Україну. У січні Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад 400 мільйонів євро – це 12-й і на сьогодні найбільший пакет військової допомоги Україні.

Минулого тижня Вашингтон оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.