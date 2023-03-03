США оголосили про виділення додаткової військової допомоги Україні на 400 млн дол

Вашингтон 3 березня оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

«Цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для наданих США HIMARS і гаубиць, які Україна настільки ефективно використовує, щоб захистити себе, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньованих транспортних засобів, підривних боєприпасів і обладнання, а також інші засоби технічного обслуговування, навчання та підтримки», – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Ці військові засоби, за словами Блінкена, передаються Україні із запасів США без схвалення Конгресу як надзвичайна допомога.

У річницю російського вторгнення – 24 лютого – адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів. Він, серед іншого, включав додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем (HIMARS), додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм та інше.

За даними американського Мінфіну, на сьогодні Сполучені Штати надали Україні майже 50 мільярдів доларів на безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.