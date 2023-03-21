МВФ і Україна попередньо досягли угоди на 15,6 млрд доларів – її має затвердити Виконавча рада

Міжнародний валютний фонд і українська влада на рівні штату домовилися про нову угоду, яка передбачає 15,6 мільяра доларів розширеної фінансової допомоги (EFF). Про це пресслужба МВФ повідомила 21 березня.

Угода щодо «набору макроекономічних і фінансових політик» діятиме чотири роки.

«EFF, який передбачає доступ до 11,6 мільярда спеціальних прав запозичення (близько 15,6 мільярда доларів), або 577% квоти, спрямована на допомогу в підтримці якірних політик української влади, які зберігають фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність, а також на підтримку поточного поступового економічного відновлення, одночасно сприяючи довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови і шляху України до вступу до ЄС», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: ЄС надав Україні 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги – Шмигаль

Програму наразі має схвалити Виконавча рада МВФ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма допоможе Україні «профінансувати всі критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити нашу взаємодію з іншими міжнародними партнерами».

«Вдячні команді Міжнародного валютного фонду за підтримку в цей визначальний для нашої країни час. Очікуємо на затвердження програми Виконавчою радою МВФ», – додав він.

Місія Міжнародного валютного фонду провела обговорення з представниками України у Варшаві – про це 15 березня Радіо Свобода повідомила пресслужба МВФ. Обговорення з 8 по 15 березня стосувалося запиту Києва щодо програми, що буде підтримуватися фондом.