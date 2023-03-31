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Україна отримала від Канади 1,8 млрд дол пільгового кредиту – Мінфін

Кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних

До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд дол США) кредиту на пільгових умовах за другою додатковою угодою, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

«Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором», – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.

Раніше голова уряду Канади Джастін Трюдо заявив, що Україна може покладатися на його країну як на партнера в умовах протистояння російській агресії.

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