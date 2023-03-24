США та Канада є поруч з Україною як надійні партнери – Трюдо

Україна може покладатися на Сполучені Штати і Канаду як на партнерів, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 24 березня під час виступу перед парламентом в Оттаві разом із президентом США Джо Байденом.

Трюдо сказав, що Канада, як і США, надала «значну військову підтримку» Україні, таку як артилерія, боєприпаси, броньована техніка і танки. За його словами, Збройні сили Канади навчають українських військових із 2015 року.

«Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада продовжить міцно підтримувати Україну, хоч що б знадобилося. Ми разом є партнерами, на яких Україна і світ можуть покластися», — сказав Трюдо.

Голова канадського уряду згадав також про санкції та інші економічні заходи, запроваджені США, Канадою та союзниками, щоб «продовжувати виснажувати військову скриньку Кремля». Трюдо назвав Байдена «справжнім другом Канади», сказавши, що альянс «важливіший, ніж будь-коли, в цей важкий момент».