Канада «у найближчі тижні» передасть Україні танки Leopard 2 – Міноборони

Канада в найближчі тижні передасть Україні обіцяні вісім основних бойових танків Leopard 2, а також анонсовану раніше броньовану ремонтно-евакуаційну машину, допоміжне обладнання і боєприпаси, повідомила міністерка оборони Аніта Ананд за підсумками чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

За її словами, чотири танки вже доставлені до Польщі, а група особового складу збройних сил Канади навчає українських солдатів їх використанню.

Під час зустрічі Ананд оголосила, що Канада також передасть Україні близько 8000 патронів калібру 155 мм, а також 12 ракет зенітних ракет для підтримки систем ППО, які зараз розміщені в Україні. Канада також передасть понад 1800 одиниць навчальних боєприпасів для танків.

За даними Міноборони Канади, від лютого 2022 року Канада надала Україні військову допомогу на суму понад один мільярд доларів.

«Канада твердо стоїть на боці України у боротьбі проти незаконної і невиправданої війни Росії. Ми зміцнюємо співпрацю з нашими союзниками і партнерами та продовжуємо реагувати на військові потреби України наданням всебічної військової допомоги. Ми продовжуватимемо робити все можливе для захисту свободи, демократії і міжнародного порядку, заснованого на правилах», – сказала Ананд.

15 березня відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard. У березні, як повідомив очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус, Україна отримає 21 танк Leopard 2 в модифікації A6.

Також минулого місяця міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна може запропонувати Україні більше танків на додаток до 14 вже обіцяних, але це залежатиме від оборонних потреб Британії. За його словами, танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну навесні.

Міністр оборони США Ллойд Остін 15 березня заявив, що наразі дев’ять країн зобов’язалися надати Україні 150 танків Leopard.