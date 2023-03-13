Перша група українських військових завершує навчання на танках Leopard – Іспанія

Перша група українських військових, які навчаються керувати та обслуговувати танки Leopard 2A4 в Іспанії, завершить навчання цього тижня, йдеться в заяві міністерства оборони країни 13 березня.

До першої групи входять 10 комплектних екіпажів і допоміжний персонал загальною чисельністю 55 військовослужбовців.

«Ці курси були започатковані після офіційного оформлення зобов’язання Іспанії сприяти обороні України за допомогою танків. Тоді ж Україна звернулася з проханням про підготовку екіпажів і допоміжного персоналу для оперативного розгортання наданих основних бойових танків Leopard», – йдеться у повідомленні.

Іспанія погодилася надіслати в Україну шість своїх основних бойових танків Leopard 2A4 у рамках скоординованої роботи з Німеччиною, Норвегією, Польщею, Португалією та Нідерландами, щоб поставити Києву близько 80 машин Leopard 2.

Німеччина поставить в Україну 21 більш сучасний варіант Leopard 2 – в модифікації A6.