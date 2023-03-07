Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада розширює свою місію з підготовки українських саперів до жовтня, а також направляє інструкторів-медиків. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє AFP.

Виступаючи на військовій базі в Кінгстоні (провінція Онтаріо) Трюдо також пообіцяв виділити 3 мільйони канадських доларів на роботи з розмінування в Україні та пообіцяв разом з ЄС доставити генератори в Україну, яка зазнала неодноразових атак на свою енергомережу з початку російського вторгнення.

«Канада стоятиме пліч-о-пліч з народом України стільки, скільки буде потрібно», – сказав Трюдо.

За минулий рік Оттава виділила понад мільярд канадських доларів на військову допомогу Україні, включаючи танки Leopard 2, іншу бронетехніку, ракети «земля-повітря», гаубиці та боєприпаси.

У листопаді минулого року канадські військові розпочали викладати навчальний курс для українських саперів у Польщі.