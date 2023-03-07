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Польща заявляє, що цього тижня надішле Україні ще 10 танків Leopard 2

Керівники урядів України і Польщі, Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький (праворуч), біля перших танків Leopard 2, доставлених із Польщі до України, 24 лютого 2023 року

Польща цього тижня відправить в Україну ще десять танків Leopard 2 німецького виробництва, повідомив польський міністр оборони 7 березня.

«Чотири [танки] вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня», – сказав Маріуш Блащак на пресконференції.

Загалом Польща обіцяла надіслати 14 танків Leopard 2.

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебуваючи в Києві, уточнив, що Варшава передала чотири танки.

Польща стала першою країною, яка надала Україні західні танки.

Як танки ЗСУ воюють під Бахмутом
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Як танки ЗСУ воюють під Бахмутом

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