Польща заявляє, що цього тижня надішле Україні ще 10 танків Leopard 2

Польща цього тижня відправить в Україну ще десять танків Leopard 2 німецького виробництва, повідомив польський міністр оборони 7 березня.

«Чотири [танки] вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня», – сказав Маріуш Блащак на пресконференції.

Загалом Польща обіцяла надіслати 14 танків Leopard 2.

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебуваючи в Києві, уточнив, що Варшава передала чотири танки.

Польща стала першою країною, яка надала Україні західні танки.