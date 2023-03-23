Канада продовжила на рік програму підтримки українських біженців

Канада продовжила на рік дію програми підтримки українських біженців, повідомила 22 березня пресслужба канадського уряду.



«Оскільки Росія продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну, Канада залишатиметься непохитною у своїй підтримці тих, хто був змушений тікати. Це включає допомогу людям у пошуку тимчасового безпечного притулку в Канаді та надання їм необхідної підтримки», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням, уряд Канади продовжить на рік дію дозволу на екстрені поїздки між Канадою та Україною (CUAET). Це означає, що українці та члени їхніх сімей зможуть до 15 липня 2023 року безплатно подати документи на отримання візи CUAET. Ті, хто отримав візу CUAET, повинні будуть в'їхати до Канади до 31 березня 2024 року.

Ті, хто має візу CUAET та вже перебувають у Канаді, мають до 31 березня 2024 року безплатно продовжити або змінити свій тимчасовий статус.

В уряді Канади нагадують, що українські біженці продовжать отримувати одноразову фінансову допомогу, а також доступ до екстреного житла терміном до 2 тижнів, якщо це необхідно, після прибуття до Канади.