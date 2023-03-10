Канада заборонила імпорт алюмінію та сталі з Росії

Канада 10 березня заборонила імпорт усіх російських алюмінієвих і сталевих виробів, що, за словами Оттави, було спрямоване на те, щоб позбавити Москву можливості фінансувати війну проти України.



Як повідомляє пресслужба канадського уряду, імпорт усіх російських алюмінієвих виробів, таких як необроблений алюміній, алюмінієві листи та готові вироби, включаючи контейнери та інші предмети домашнього вжитку з алюмінію, тепер заборонено. Також під заборону потрапляє вся первинна російська сталеливарна продукція, включаючи чавун і нелеговану сталь, напівфабрикати і готові вироби, такі як труби.

«Україна може і повинна виграти цю війну. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб скоротити або обмежити доходи, які використовуються для фінансування незаконного та варварського вторгнення Путіна в Україну. Тепер ми гарантуємо, що Путін не зможе заплатити за свою війну, продаючи алюміній і сталь у Канаді», – заявила віце-прем'єр-міністр і міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

В уряді нагадують, що у 2021 році Канада імпортувала з Росії алюмінію на 45 млн і сталі на 213 млн доларів.