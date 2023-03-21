Москва викликала повіреного у справах Канади через «русофобію» канадської дипломатії

Міністерство закордонних справ Росії викликало радника-посланця канадського посольства в Москві Браяна Ебеля через нещодавні заяви міністра закордонних справ Канади Мелані Джолі щодо зусиль її країни проти вторгнення РФ в Україну.

У російському міністерстві назвали думки Джолі «черговим русофобським випадом», що матиме «найсерйозніші наслідки для двосторонніх відносин».

10 березня міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що метою Канади є «безумовно, послабити здатність Росії здійснювати дуже важкі напади на Україну», закликавши створити умови, щоб Володимир Путін і його соратники були «притягнуті до відповідальності» за повномасштабну агресію проти України.

Москва каже, що російська сторона залишає за собою право на «контрзаходи» в залежності від подальших кроків канадського уряду.

Канада послідовно підтримує Україну у її боротьбі з російською агресією.