Канада додатково виділить Україні 2,4 мільярди канадських доларів підтримки – Шмигаль

Канада посилить фінансову підтримку України, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 29 березня.

«Вдячні за додаткову підтримку в розмірі 2,4 мільярда канадських доларів (1,76 мільярда доларів США – ред.), оголошену Джастіном Трюдо і Христею Фріланд», – написав він у своєму Твітері.

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За словами голови уряду, цей внесок дозволить Україні підтримувати економічну стабільність та «допомагати українцям, які постраждали від розв’язаної Росією війни».

Уряд Канади представив свій бюджет на 2023 рік 29 березня.

Минулого тижня Джастін Трюдо заявив, що Україна може покладатися на Сполучені Штати і Канаду як на партнерів.