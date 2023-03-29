Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

Канада додатково виділить Україні 2,4 мільярди канадських доларів підтримки – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Канада посилить фінансову підтримку України, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 29 березня.

«Вдячні за додаткову підтримку в розмірі 2,4 мільярда канадських доларів (1,76 мільярда доларів США – ред.), оголошену Джастіном Трюдо і Христею Фріланд», – написав він у своєму Твітері.

Читайте також: Група кредиторів України надала гарантії для продовження підтримки України з боку МВФ

За словами голови уряду, цей внесок дозволить Україні підтримувати економічну стабільність та «допомагати українцям, які постраждали від розв’язаної Росією війни».

Уряд Канади представив свій бюджет на 2023 рік 29 березня.

Минулого тижня Джастін Трюдо заявив, що Україна може покладатися на Сполучені Штати і Канаду як на партнерів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG