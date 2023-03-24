Група кредиторів України надала гарантії для продовження підтримки України з боку МВФ

Група кредиторів України заявила 24 березня, що надала фінансові гарантії на підтримку схвалення Міжнародним валютним фондом (МВФ) програми відновлення економіки України. Про це повідомляє агенція Reuters.

До Групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США.

«Німеччина твердо стоїть на боці України та підтримує її в міру своїх можливостей у її боротьбі за наші спільні цінності свободи та демократії. Ось чому Німеччина віддана наданню фінансової підтримки на двосторонньому рівні та на різних багатосторонніх форумах», – ідеться в письмовій заяві за підписом речника міністерства фінансів Німеччини.

Рішення включає продовження чинного боргового мораторію до 2027 року та призупинення тягаря виплати відсотків і їхнього погашення, сказав речник. Група погодилася провести реструктуризацію боргу на наступному етапі, щоб відновити стійкість боргу країни.