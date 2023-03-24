Зеленський обговорив програми підтримки України з делегацією Світового банку

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку 24 березня – про це він повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, сторони обговорювали «чинні програми підтримки для України, перспективні нові».

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«Звичайно, зосередилися на відновленні – на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта. Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення», – заявив Зеленський.

Світовий банк заявив днями, що потреби України у реконструкції та відновленні зросли до 411 мільярдів доларів лише за рік після вторгнення Росії.