Україна потребує на відновлення понад 400 мільярдів доларів – Світовий банк

Потреби України у реконструкції та відновленні зросли до 411 мільярдів доларів лише за рік після вторгнення Росії, повідомив Світовий банк 22 березня.

Оцінка, проведена спільно урядом України, Світовим банком, Європейською комісією та ООН, зросла порівняно з 349 мільярдами доларів – про таку суму йшлося у звіті, оприлюдненому у вересні 2022 року.

Як інформує агенція France-Presse, згідно з останньою оцінкою, Києву знадобиться 14 мільярдів доларів на критичні та пріоритетні інвестиції й реконструкцію та відновлення у 2023 році. Відповідно до оцінки, задоволення цих потреб вимагатиме 11 мільярдів доларів фінансування понад те, що уряд України вже вказав у своєму бюджеті на 2023 рік.

Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року призвело до переміщення мільйонів людей, а глобальні ціни на продовольство та енергоносії підскочили через наслідки війни.

«Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування – наші п’ять пріоритетів на цей рік», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що частину робіт із реконструкції вже виконано.

Але Шмигаль також попередив, що «сума збитків і потреби у відновленні наразі не включають дані про втрату інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях». Коли сили оборони їх звільнять, влада почне відновлювальні роботи на цих територіях, сказав він.

Необхідні 411 мільярдів доларів у 2,6 раза перевищують розрахунковий валовий внутрішній продукт країни за 2022 рік.

Відбудова України «потребуватиме кількох років», заявила віцепрезидентка Світового банку з Європи та Центральної Азії Анна Бʼєрде. Вона додала, що підтримка державних інвестицій також має бути «доповнена значними приватними інвестиціями для збільшення доступного фінансування для реконструкції».

У звіті, опублікованому 22 березня, говориться, що оцінки «слід розглядати як мінімум, оскільки потреби зростатимуть, поки триває війна».

Але збитки не зросли настільки, наскільки могли б, частково через те, що конфлікт обмежився територіями, які вже зазнали значної шкоди. Деякі з потреб країни були також задоволені урядом України за підтримки своїх партнерів.