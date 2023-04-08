13 мільйонів українців війна вигнала з дому. Багатьом із них уже нікуди повертатися – російська армія перетворила їхні оселі на руїни. Відновити їх неможливо. Інформацію про зруйноване житло влада вже рік збирає через мобільний застосунок «Дія». Українці подали 350 тисяч заявок. Загальна площа цього житла – понад 23 квадратних кілометри. Щоб краще уявити, це величина цілого районного центру. До прикладу – Яворова, 15-тисячного міста на Львівщині.

У березні президент підписав закон про компенсацію за зруйноване війною житло. Зараз уряд напрацьовує механізми його реалізації. Діяти він почне уже в травні. Тож скоро в людей, чиї оселі знищені чи пошкоджені, може з’явитися можливість придбати або ж збудувати заново собі дім.

Як отримати відшкодування за знищене житло?

Для того, щоб отримати відшкодування, українцям потрібно залишити заявку, що житло зруйноване або пошкоджене. Зробити це можна у кілька способів.

Перший варіант – через мобільний додаток «​Дія». Для цього виберіть у вкладці «Послуги» пункт «Пошкоджене майно». Вкажіть тип житла, ступінь руйнування, адресу. Напишіть, коли житло зруйнували, та, якщо маєте фотографії, – прикріпіть їх. Весь процес займає кілька хвилин.

Другий варіант – зверніться до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), Центру соціального захисту або нотаріуса. Там вам зможуть допомогти із заявкою.

Після того, як закон запрацює, з’являться також виїзні пункти для прийому інформації від постраждалих українців. Кожна заявка потрапить у спеціальний реєстр.

Подавати заявку можуть власники зруйнованої нерухомості, інвестори, що вклалися в будівництво, члени кооперативів та спадкоємці. Якщо власників кілька, достатньо заявки від одного. Однак суму компенсації поділять між кожним із них.

Подані заявки потраплятимуть до спеціальних комісій – їх створюватимуть місцеві ради та адміністрації. Комісії перевірятимуть документи та розглядатимуть заявки, встановлюючи суму компенсацій.

За законом, всю інформацію у кожній заявці комісія має розглянути впродовж місяця. Однак, як стверджує аналітикиня «Центру спільних дій» Оксана Заболотна, на практиці це втілити буде непросто.

30 днів – абсолютно нереалістичний термін

«Як тільки закон запрацює і, як пропонується, будуть мобільні ЦНАПи, навантаження на комісії буде справді дуже велике. Тому 30 днів – абсолютно нереалістичний термін», – зазначає експертка.

Як повідомляла раніше авторка закону, народна депутатка Олена Шуляк, лише мешканці Ірпеня подали 20 тисяч заявок. Вона погоджується – на певні комісії чекає «величезна кількість роботи», однак її спрощуватиме те, що з допомогою створеного реєстру пошкодженого майна більшість процесів будуть автоматизованими.

Яку компенсацію можна буде одержати?

Мешканці квартир отримають житлові сертифікати – ними можна буде розраховуватися за нове житло. Якщо житло дорожче, житло можна буде оплачувати кількома сертифікатами або додавати свої кошти. Так само за відшкодування можна буде інвестувати у нові, ще не збудовані домівки. Розраховуватись сертифікатами за житло можна буде лише у певних компаній – наразі невідомо, яких саме, це ще вирішує Кабінет міністрів. Він має підготувати окрему постанову.

Продавця нерухомості, населений пункт людина буде обирати самостійно

«Продавця нерухомості, населений пункт людина буде обирати самостійно. Держава не надаватиме свої рекомендації – ми вважаємо, що це повинно відбуватися безпосередньо на розсуд цієї людини, в якої зруйноване житло», – пояснила народна депутатка Олена Шуляк.

Для власників зруйнованих будинків закон пропонує два варіанти – вони також можуть отримати житловий сертифікат, або ж кошти на спеціальному рахунку. Їх можна буде витратити лише на будівництво – як із державною програмою «ЄПідтримка», пояснює аналітикиня Оксана Заболотна.

Така ж система працюватиме і з пошкодженим від війни житлом, яке можна відремонтувати. У цьому випадку процедура звернення така ж, як і для тих, в кого помешкання зруйновано повністю. Пошкодження оцінюватиме комісія. Компенсацію людина отримає на спеціальний рахунок. Гроші з нього можна буде спрямувати лише на ремонт.

Як визначатимуть суму компенсації?

Наразі процедура визначення суми компенсації ще не описана – вона з’явиться згодом окремою постановою уряду. Авторка закону Олена Шуляк запевняє, що ціна має буде бути ринковою – відповідно до вартості житла в регіоні до повномасштабної війни.

Обговорюються якісь додаткові чинники – як, наприклад, рік зведення будинку

«Станом на сьогодні це точно буде залежати від регіону, і зараз обговорюються якісь додаткові чинники – як, наприклад, рік зведення будинку. Нас також запитують стосовно того, як оцінюватиметься вартість ремонту… Ну, зараз це перевірити практично неможливо», – пояснює депутатка.

Отримати компенсацію за житло зможуть і люди, чиї зруйновані домівки – під окупацією, зазначає Шуляк: «На сьогодні є різні сучасні засоби – і фотозйомка, і фотоаерозйомка, різні роботи з супутниковими даними. Ми спілкувалися з фахівцями, не бачимо там жодної проблеми, щоб зафіксувати такі руйнування».

Утім, проблеми можуть виникнути, якщо у вас немає документів, які б підтверджували факт власності житла. Та – лише у певних випадках. Якщо ви стали власником житла після 2013 року, проблем не має бути. Адже відтоді всі дані про власність нерухомості містяться в електронному реєстрі. До цього часу ж інформацію зберігали переважно паперово, в архівах і місцевих радах.

В отриманні копій документів допомагатиме комісія. Вона звертатиметься до різних відомств, реєстрів, місцевих рад, чи є в них інформація про право власності на житло. Якщо немає – доведеться йти в суд і там доводити своє право власності.

Якщо це дані дуже старі і вони відсутні в реєстрах, то комісія не зможе цю інформацію отримати

«Якщо це дані дуже старі і вони відсутні в реєстрах, то, очевидно, що комісія не зможе цю інформацію жодним чином отримати. «Якщо це дані дуже старі і вони відсутні в реєстрах, то, очевидно, що комісія не зможе цю інформацію жодним чином отримати. А оскільки вона не може її отримати, а людина на руках не має тих підтверджуючих документів, то в такій ситуації неможливо буде зробити нічого», – зазначає Оксана Заболотна.

За словами Олени Шуляк, суди зможуть «пришвидшувати» розгляд таких справ.

«Звичайно, це буде трошки затягнуто в часі. Але, я впевнена, що наші суди, розуміючи проблематику, яка є сьогодні в людей, яким немає, по суті, де жити, вони точно такі судові процеси будуть пришвидшувати», – зазначає авторка закону.

Коли можна буде отримати відшкодування?

За словами Олени Шуляк, перші компенсації люди зможуть отримати вже через два місяці. Як вона зазначає, інформацію щодо зруйнованих домівок, де вже провели технічні обстеження, зможуть перевірити та внести до реєстру швидше.

Відповідно до закону, кошти на відшкодування братимуть з кількох джерел – це і державний, і місцеві бюджети, гроші від міжнародних донорів та майбутні репарації від Росії. Першим же джерелом зараз є, за словами Шуляк, конфісковані кошти «дочок» російських банків.

Станом на сьогодні в нас точно є 17 мільярдів гривень

«Основна сума – від «Сбербанку Росії». І ми якраз ці гроші планували витрачати на компенсації. Тому станом на сьогодні в нас точно є 17 мільярдів гривень. І 35 мільярдів прибутку Національного банку України також можна буде використовувати на різні процеси, пов'язані з відновленням. Ми розраховуємо, що в цьому році компенсацію отримають десятки тисяч сімей», – повідомила авторка закону.

Та всього на компенсацію за все зруйноване житло знадобиться значно більша сума. Лише за минулорічними оцінками Світового банку – це 69 мільярдів доларів, тобто близько двох річних бюджетів України. Тож, як зазначає експертка Заболотна, виплачувати компенсації українцям можуть значно довше, ніж обіцяють представники влади – роками чи навіть десятиліттями.

«Ми розуміємо, що грошей на компенсацію всім людям за їхнє зруйноване житло – не буде. Тому будуть проблеми. І насправді, це вже питання про те, чи уряд готовий нести репутаційні втрати через невиконання своїх обіцянок і зменшення довіри до нього», – зазначила аналітикиня «Центру спільних дій».