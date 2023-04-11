Україна та Канада оновлять Угоду про вільну торгівлю – Шмигаль

Україна й Канада укладуть оновлену Угоду про вільну торгівлю – про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 11 квітня під час свого візиту до Канади.

«Україна й Канада укладуть оновлену Угоду про вільну торгівлю! Щойно підписали спільну декларацію про завершення переговорів із Прем’єр-міністром Джастіном Трюдо. За своїм змістом це виняткова угода, яка активізує нашу торгівлю з Канадою та створить унікальні можливості для українського бізнесу», – анонсував він.

Зокрема, за словами голови українського уряду, нова угода має передбачати «найсучасніший режим лібералізації ринків послуг і здійснення інвестицій»:

«У відкритті ринків переходимо на принцип роботи «дозволено все, що не заборонено». Всі заборони й винятки ретельно визначені та регулюються статтями угоди».

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Також нова угода має оновити розділ про цифрову торгівлю та полегшити експорт українських товарів до Канади.

«Тепер український бізнес може експортувати продукцію в Канаду без тарифів, навіть якщо складові цієї продукції мають походження з ЄС, ЄАВТ, Британії та Ізраїлю. Такий підхід заохочує іноземний бізнес створювати виробництва в Україні та включає нас до глобальних виробничих ланцюгів», – пояснив Шмигаль.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набрала чинності 1 серпня 2017 року. Вона була підписана в Києві 11 липня 2016 року.