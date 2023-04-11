Шмигаль поїхав до Канади і США

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль цього тижня перебуває з робочим візитом у Канаді, повідомляє сайт уряду у вівторок.

«Очільник українського уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністром, міністром фінансів Канади Христею Фріланд. За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Канади планується підписання двосторонніх документів», – йдеться в повідомленні уряду.

Крім того, цього тижня Шмигаль відвідає Вашингтон (США) для участі в щорічному форумі Spring Meetings, що проводиться групою Світового банку та Міжнародним валютним фондом.

«У Вашингтоні Денис Шмигаль проведе зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, міністром фінансів Джанет Єллен, а також із керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку та ін.», – розповіли у Кабміні.

Сам прем’єр-міністр у Telegram написав: «Дружня Канада. Країна, яка однією з перших приходить на підтримку України. Цього тижня працюємо тут та в Сполучених Штатах».

За його словами, Київ готує «нові домовленості й угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої держави».

Скільки триватимуть візити наразі не повідомляється.