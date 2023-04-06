Світовий банк прогнозує зростання економіки України на 0,5% у 2023-му

Економічна активність в Європі та Центральній Азії у 2023 році залишиться низькою через негативні наслідки російського повномасштабного вторгнення в Україну, а також високу інфляцію та суворі фінансові умови. Про це повідомила пресслужба Світового банку з огляду на Економічний огляд цього регіону.

Зокрема, очікується, що обсяг регіонального виробництва зросте на 1,4% цього року і в середньому на 2,7% протягом 2024 і 2025 років.

При цьому економічне зростання «може бути слабшим, якщо війна, спричинена вторгненням Росії в Україну, ще більше загостриться, ціни на продовольство та енергоносії продовжать зростати», процентні ставки зростатимуть швидше або потоки капіталу раптово змінять напрямки.

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«За прогнозами, економіка України зросте на 0,5% цього року після стрімкого скорочення на 29,2% у 2022 році, в рік російського вторгнення в країну», – йдеться в пресрелізі.

Світовий банк вказує на те, що, попри «величезну» економічну шкоду від російської агресії, Україну підтримали розблокування портів на Чорному морі та допомога донорів.

Світовий банк заявив у березні, що потреби України у реконструкції та відновленні зросли до 411 мільярдів доларів лише за рік після вторгнення Росії.

У жовтні 2022 року Світовий банк прогнозував, що сукупний ВВП країн Європи та Центральної Азії зросте на 0,3 відсотка у 2023 році.