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ВВП України в четвертому кварталі 2022 року впав майже на третину – статистика

Прапор України на тлі будівлі Кабінету міністрів

У четвертому кварталі 2022 року реальний валовий внутрішній продукт України впав на 31,4% порівняно з четвертим кварталом 2021 року.

Аналогічний показник у третьому кварталі склав 30,8%, повідомила Державна служба статистики 13 березня.

Падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року порівняно з третім кварталом становило 4,7% (з урахуванням сезонного фактору).

У лютому 2023 року падіння ВВП України становило 26%, що є кращим за показник січня – 32% (імовірна похибка обох показників 2%).

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