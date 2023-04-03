Україна отримала перший транш за програмою МВФ на 2,7 мільярда доларів – Пишний

Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в межах нової програми розширеного фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний 3 квітня.

«Це 2 мільярда спеціальних прав запозичень, що дорівнює близько 2,7 мільярда доларів», – повідомив Пишний.

Він нагадав, що рішення про виділення траншу Рада директорів МВФ погодила 31 березня.

Читайте також: У МВФ повідомили деталі нової угоди з Україною

«Дякуємо партнерам за швидку допомогу та вже активно працюємо для успішного проходження першого перегляду програми і отримання наступного траншу від МВФ», – додав голова НБУ.

Рада директорів МВФ 31 березня схвалила нову розширену угоду в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) на близько 15,6 мільярда доларів США. Рішення ради директорів дозволяє негайну виплату близько 2,7 мільярда доларів США.