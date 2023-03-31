Україна може отримати від МВФ перший транш вже найближчим часом – Мінфін

У Міністерстві фінансів очікують, що перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі близько 2,7 мільярда доларів Україна може отримати вже найближчим часом.

«Ми вдячні Раді директорів Фонду за ухвалене рішення стосовно програми розширеного фінансування для України. Була зроблена безпрецедентна робота для досягнення результату, адже це винятковий випадок надання програми МВФ воюючій країні», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні уточнюють, що програма включає два етапи: на першому – увага буде зосереджена на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, у тому числі шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження, на другому – буде зроблено фокус на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати необхідні заходи на шляху до євроінтеграції.



В свою чергу, уряд України зобов’язується зміцнювати політики, які підтримують фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність, підтримувати економічне відновлення з одночасним покращенням управління та зміцненням інституцій.

Рада директорів МВФ 31 березня схвалила нову розширену угоду в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) на близько 15,6 мільярда доларів США. Рішення ради директорів дозволяє негайну виплату близько 2,7 мільярда доларів США.