Україна отримала грант від США на 1,25 мільярда доларів – Мінфін

До державного бюджету України 29 березня надійшов грант від Сполучених Штатів в обсязі 1 мільярд 253 мільйони доларів, повідомляє Міністерство фінансів.

За повідомленням, кошти надані через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).

«Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків Держбюджету зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників закладів вищої освіти», – зазначає Мінфін.

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За даними міністерства, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від США грантів на 15,5 мільярда доларів.

Проєкт підтримки державних видатків, який впроваджується в Україні спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку, передбачає загалом 14,9 мільярда доларів і 1,4 мільярда євро у вигляді позик, кредитів і грантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії як США, так і Євросоюз підтримують Україну, надаючи військову та фінансову допомогу.