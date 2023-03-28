Уряд пропонує денонсувати угоду з Сирією про економічну співпрацю

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді денонсувати угоду між урядами України та Сирії про економічну співпрацю. Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, відповідне рішення ухвалене на засіданні у вівторок.

Зокрема, схвалено проєкт закону «Про припинення дії угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво».

Законопроєктом пропонується через підтримку з боку уряду Сирії російської збройної агресії проти України та розрив Україною дипломатичних відносин із Сирією припинити дію угоди від 21 квітня 2002 року.

Торік Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією. А нещодавно офіційний Київ терміном на 10 років запровадив санкції проти президента Сирії Башара аль-Асада.