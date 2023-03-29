МВФ розгляне програму розширеного фінансування для України 31 березня 

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 31 березня розгляне запит України на відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF.

Згідно з порядком денним, опублікованим на сайті Фонду в середу, цьому також передуватиме підбиття підсумків відкритої в грудні Моніторингової програми для України із залученням ради директорів.

21 березня Міжнародний валютний фонд і українська влада на рівні штату домовилися про нову угоду, яка передбачає 15,6 мільяра доларів розширеної фінансової допомоги (EFF). Угода щодо «набору макроекономічних і фінансових політик» діятиме чотири роки. Схвалити її має Виконавча рада МВФ.

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Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма допоможе Україні «профінансувати всі критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити взаємодію з іншими міжнародними партнерами».