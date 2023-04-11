Трюдо анонсував нові санкції Канади проти компаній РФ, в тому числі пов’язаних із ПВК «Вагнер»

Канада запровадить нові санкції проти російських громадян і фізичних осіб через агресію проти України – про це заявив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо на спільній пресконференції з головою українського уряду Денисом Шмигалем 11 квітня.

За словами Трюдо, Канада, поміж іншого, передбачила 2,4 мільярда доларів позики для України в своєму бюджеті на 2023 рік.

«Інший спосіб підтримати Україну – це притягнути Росію до відповідальності за її дії. Канада вже запровадила санкції проти 2 400 осіб та компаній у Росії, Україні та Білорусі. Сьогодні, аби підтримувати тиск на російський режим, ми оголошуємо про нові санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, в тому числі об’єктів безпеки, пов’язаних із групою «Вагнера», – сказав Трюдо.

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Він додав, що Оттава також запровадила санкції проти дев’яти компаній у Білорусі, пов’язаних із білоруським фінансовим сектором.

Також Трюдо заявив, що Канада відправить Україні 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та 2,4 мільйона патронів.

Денис Шмигаль перебуває в Канаді з офіційним візитом.