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Трюдо анонсував нові санкції Канади проти компаній РФ, в тому числі пов’язаних із ПВК «Вагнер»

Також Джастін Трюдо заявив, що Канада відправить Україні 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та 2,4 мільйона патронів

Канада запровадить нові санкції проти російських громадян і фізичних осіб через агресію проти України – про це заявив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо на спільній пресконференції з головою українського уряду Денисом Шмигалем 11 квітня.

За словами Трюдо, Канада, поміж іншого, передбачила 2,4 мільярда доларів позики для України в своєму бюджеті на 2023 рік.

«Інший спосіб підтримати Україну – це притягнути Росію до відповідальності за її дії. Канада вже запровадила санкції проти 2 400 осіб та компаній у Росії, Україні та Білорусі. Сьогодні, аби підтримувати тиск на російський режим, ми оголошуємо про нові санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, в тому числі об’єктів безпеки, пов’язаних із групою «Вагнера», – сказав Трюдо.

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Він додав, що Оттава також запровадила санкції проти дев’яти компаній у Білорусі, пов’язаних із білоруським фінансовим сектором.

Також Трюдо заявив, що Канада відправить Україні 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та 2,4 мільйона патронів.

Денис Шмигаль перебуває в Канаді з офіційним візитом.

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