Між Україною та Канадою запрацювала угода про вільну торгівлю – посол Шевченко

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набрала чинності 1 серпня, відзначив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

«Сьогодні опівночі стартувала вільна торгівля між Україною і Канадою. Заслужили повагу – час використовувати нові можливості! Вітаю всіх нас», – написав дипломат у мережі Twitter.

«Угода про вільну торгівлю: скасування тарифів, доступ до державних закупівель, захист е-комерції, високі стандарти екології, захисту праці. Український бізнес, який першим відчує переваги вільної торгівлі з Канадою: IT, одяг, взуття, меблі, солодощі», – додав посол Шевченко.

Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою була підписана в Києві 11 липня 2016 року.

Угода з 1 серпня скасує 98% тарифів на українські товари, які продаватимуться до Канади. Для канадських товарів одразу скасовується 72% тарифів, а упродовж 7 років безмитний експорт виросте до 98%. Угода також взаємно відкриває ринки державних закупівель. Окремі розділи угоди захищають електронну комерцію та інтелектуальну власність.

Упродовж минулого року Канада та Україна підписали Угоду про вільну торгівлю, Угоду про оборонну співпрацю. Канада також подовжила на 2 роки військову тренувальну місію UNIFIER в Україні.