Світовий банк надасть 200 мільйонів доларів на відновлення енергетики України – Шмигаль

Світовий банк виділить додаткові 200 мільйонів доларів для відновлення української енергетики, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він заявив під час свого візиту до Сполучених Штатів 12 квітня.

«Світовий банк надасть Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетики! Щойно у Вашингтоні підписали угоду з керівним директором Світового банку Анною Б’єрде», – заявив він.

За словами голови уряду, кошти, надані Світовим банком, будуть спрямовані на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та в Чернігівській області.

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Крім того, прем’єр-міністр на зустрічі з представниками Світового банку обговорив роботу в рамках міжвідомчої платформи координації донорів України, відомої як «фінансовий рамштайн».

«Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проект страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни», – додав Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський у березні зустрівся з делегацією Світового банку. За його словами, сторони обговорювали «чинні програми підтримки для України, перспективні нові».