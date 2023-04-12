У невеликих обсягах Україна постачає електроенергію до Молдови та Польщі – Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили, що наразі Україна у невеликих обсягах здійснює постачання електроенергії до Молдови та Польщі.

Це відбувається на тлі того, що «енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності, із запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні», зазначили у відомстві.

На сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E йдеться, що Експорт електроенергії в середу становитиме 432 МВт-год до Молдови, що майже втричі більше за перше постачання, та 1 625 МВт-год до Польщі, що стане першим постачанням до цієї країни після розблокування експорту з початку тижня.

Міністерство енергетики відновило експорт електроенергії рішенням від 7 квітня, після чого компанія «Укренерго» почала проводити аукціони з розподілу потужності перерізу для експорту до Молдови та Польщі.

Перше постачання після розблокування експорту відбулося до Молдови 11 квітня. Окрім молдовського та польського напрямку, також вирішують питання щодо відкриття експорту до Словаччини.

У Міненерго наголосили, що експорт здійснюватимуть в умовах профіциту електроенергії та винятково за дотримання пріоритетності постачань українським споживачам.

Експорт зупинився торік у жовтні після початку масованих атак військ РФ на українську енергосистему.