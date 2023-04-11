Міненерго про відновлення експорту електроенергії до Європи: плануємо збільшити обсяги

Міністерство енергетики України заявило про намір експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж минулого року. Про це в ефірі телемарафону 10 квітня сказав міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи відновлення експорту.

«Ми відновили експорт. Насправді це наша відповідь на російські варварські атаки, це доказ того, що у держави-терориста нічого не вийшло з погляду знищення нашої енергетичної системи. І зараз ми сподіваємося вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Ми плануємо і будемо вести перемовини і щодо їх збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити», – цитує Галущенка пресслужба Міненерго.

Він нагадав, що Україна навіть в умовах війни експортувала електроенергію до європейських країн, але через початок масованих російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури була змушена припинити постачання з 11 жовтня 2022 року.

Галущенко наголосив, що ключовим завданням є забезпечення внутрішніх українських потреб в електроенергії, і в разі зміни ситуації експорт може бути зупинений.

«Безумовно, не може йтися про експорт електроенергії в умовах, якщо не буде забезпечено належний рівень генерації», – сказав він.

За словами міністра, прибутки від експорту електроенергії дозволять залучити додаткові фінансові ресурси для відновлення енергетичних об’єктів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок російських атак.

«На жаль, ми не бачимо можливості повністю закрити за рахунок експорту відповідні фінансові потреби для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону. Тут є ціла низка інших рішень, які зараз обговорюються. Але, безумовно, можливість отримання коштів від експорту дасть можливість фінансово підживлювати наші генерації і компанії для того, щоб мати ресурс», – зауважив урядовець.

Галущенко додав, що планується збільшення перетинів між Україною і Польщею, що дозволить наростити обсяги експорту.

Міненерго анонсувало відновлення експорту електроенергії до Європи 7 квітня.

З 11 жовтня 2022 року Україна припинила експорт електроенергії для стабілізації власної енергосистеми після російських ракетних обстрілів енергетичних об’єктів.

Від жовтня 2022 року російські війська здійснили десятки ракетних і дронових атак на українські енергетичні об’єкти, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Енергетики визнають, що ситуація з електропостачанням вздовж лінії фронту залишається складною.

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