Україна відновлює експорт електроенергії – Міненерго

Україна відновлює експорт електроенергії, повідомили в Міністерстві енергетики 7 квітня.

За повідомленням, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

«Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок – відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», – цитує слова Галущенка пресслужба Міненерго.

У міністерстві уточнили, що дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт, однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Водночас міністр наголосив, що пріоритетом залишається забезпечення потреб в електроенергії українських споживачів.

«Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації», – сказав Галущенко.

Україна експортувала електроенергію до Молдови і країн ЄС із червня до 11 жовтня 2022 року. У Міненерго уточнили, що за цей період реалізували 2,6 мільярда кіловат/годин.

З 11 жовтня 2022 року Україна припинила експорт електроенергії для стабілізації власної енергосистеми після російських ракетних обстрілів енергетичних об’єктів.

Від жовтня 2022 року російські війська здійснили десятки ракетних і дронових атак на українські енергетичні об’єкти, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Енергетики визнають, що ситуація з електропостачанням вздовж лінії фронту залишається складною.