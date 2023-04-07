Енергетики закликають заощаджувати світло через пошкодження мережі на Буковині

Станом на 7 квітня дефіциту в енергосистемі не спостерігається, проте, в багатьох регіонах країни вона працює ненадійно, повідомляє пресслужба «Укренерго».

Енергетики запевняють, що наразі виробництво електроенергії повністю забезпечує потреби споживачі, тому відключення світла не плануються.

Також відомо, що в Чернівецькій області негода спричинила пошкодження на розподільчих мережах – через це «надійність живлення у більшості регіонів значно знижена».

«Тому просимо ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів упродовж доби», – йдеться у повідомленні.

Крім того, вранці 7 квітня на Черкаській ТЕЦ трапилась аварія, розповів мер міста Анатолій Бондаренко.

«Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ і повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подання тепла, гарячого водопостачання», – зазначив Бондаренко.

Він також повідомив, що Черкаська ТЕЦ позапланово зупиняється на ремонт.

Укргідрометцентр раніше попередив, що 6 квітня протягом доби в Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській областях вдень очікується значний мокрий сніг та дощ. «Укрзалізниця» повідомила про затримку руху низки поїздів через негоду.

Російські війська з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на українські енергетичні об’єкти, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Енергетики визнають, що ситуація з електропостачанням вздовж лінії фронту залишається складною.