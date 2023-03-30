Електропостачання відновили в 124 містах і селах після знеструмлень на Київщині – «ДТЕК»

Енергетики відновили електропостачання в 124 містах і селах – про це повідомила компанія «ДТЕК Київські електромережі» увечері 29 березня.

«Станом на 18:00 ми повернули світло в 124 міст і сіл. Наразі через негоду без електропостачання залишається ще 11 населених пунктів. Ліквідація наслідків негоди триває. Для цього задіяно 110 бригад», – йдеться в повідомленні.

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«ДТЕК Київські електромережі» працює на території Київської області.

Також «ДТЕК» повідомляє про відновлення електропостачання в в 174 населених пунктах Одеської області.

Напередодні компанія «Укренерго» повідомила про значні знеструмлення споживачів у восьми областях на заході й півдні України через погіршення погоди. У певний момент знеструмлення спостерігалися в 12 регіонах.

Зокрема, в кількох районах Києва 29 березня запроваджували стабілізаційні відключення, які скасували протягом дня.