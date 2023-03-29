У Києві та 12 областях є знеструмлення через негоду

Негода спричинила знеструмлення в низці регіонів, повідомила державна компанія «Укренерго» 29 березня.

«Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській», – йдеться в повідомленні.

Компанія додала, що споживання електроенергії зросло через похолодання.

«Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання», – додає «Укренерго».

За даними енергопостачальної компанії «ДТЕК Київські електромережі», відключення за стабілізаційними графіками відбуваються в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів столиці.

«Через зниження температури зросло споживання електроенергії. Пошкодженні електромережі не можуть передавати електроенергію в потрібному обсязі для цих районів і відбувається перенавантаження мереж», – пояснили в «ДТЕК».

ДСНС напередодні попереджала про зниження температури та сніг, а також ожеледицю.