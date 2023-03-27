Дощ, сніг, ожеледиця і вітер – киян попередили, що насувається негода

У Київській міській військовій адміністрації киян попереджають про дощ, сніг та ожеледицю 28 березня.

«Завтра столицю чекатимуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Тому на дорогах може утворитися ожеледиця», – йдеться в Telegram-каналі КМВА.

Повідомляється також, що пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с.

Очікується, перший рівень небезпечності.

Температура у Києві цієї ночі буде 6-8° тепла, завтра вдень зниження до 2-4° тепла.

Водіїв попередили, що зміна погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.