Обмеження по країні не передбачені, через негоду в Київській та Одеській областях є знеструмлення – енергетики

Компанія «Укренерго» повідомила, що на сьогодні відключення споживачів у жодній з областей не передбачені.

Проте, як вказує компанія, споживання електроенергії вище, ніж у понеділок минулого тижня – це пов’язано з холодною погодою та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах.

Поза тим, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, зберігається достатній резерв потужності в енергосистемі, імпорту немає.

У пресслужбі Міністерства енергетики додають, що через негоду в Київській та Одеській областях є знеструмлення – близько 2000 абонентів на Київщині та 3800 – на Одещині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Також в компанії повідомили, що учора внаслідок російських обстрілів було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС.

Російські війська з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на українські енергетичні об’єкти, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Енергетики визнають, що ситуація з електропостачанням вздовж лінії фронту залишається складною.