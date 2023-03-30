У Києві планують завершити опалювальний сезон через один-два тижні – Кличко

Завершити опалювальний сезон у Києві орієнтовно планують через один-два тижні, в залежності від погоди, повідомив в ефірі телеканалу «Київ» мер Віталій Кличко.

«Якщо середньодобова температура перевищує +8 деякий період часу, ми, відштовхуючись від прогнозу погоди та деяких показників, з великою вірогідністю через два тижні, можливо, навіть через тиждень – опалення буде вимкнене», – сказав Кличко.

Поточний опалювальний сезон Київ розпочався 7 жовтня 2022 року із закладів соціальної сфери, поступово підключаючи житлові будинки.

Днями у «Нафтогазі України» повідомили, що у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях, за рішеннями місцевої влади, вже розпочалося відключення від опалення.

У Міненерго повідомляли, що Україна виходить із опалювального сезону з профіцитом потужності.