Весна в Києві почалася на 6 днів пізніше, ніж зазвичай – обсерваторія Срезневського

У Києві почалася метеорологічна весна, повідомляє Центральна геофізична лабораторія імені Срезневського 14 березня.

За спостереженнями, середньодобова температура стабільно перевищувала нуль за Цельсієм, починаючи з 7 березня.

«До Києва прийшла метеорологічна весна, що на шість днів пізніше, ніж звичайно. Зима, яка розпочалась 17 листопада і закінчилась 6 березня, тривала 110 днів, що на два тижні перевищує середні багаторічні показники», – повідомляє обсерваторія.

Наразі, за даними Українського гідрометеоцентру, температура вища за нуль у всіх регіонах України. Такий же прогноз зберігається на найближчі дні.