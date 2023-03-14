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Весна в Києві почалася на 6 днів пізніше, ніж зазвичай – обсерваторія Срезневського

Білі магнолії в ботанічному саду імені Фоміна біля метро «Університет». Київ, 12 квітня 2021 року

У Києві почалася метеорологічна весна, повідомляє Центральна геофізична лабораторія імені Срезневського 14 березня.

За спостереженнями, середньодобова температура стабільно перевищувала нуль за Цельсієм, починаючи з 7 березня.

«До Києва прийшла метеорологічна весна, що на шість днів пізніше, ніж звичайно. Зима, яка розпочалась 17 листопада і закінчилась 6 березня, тривала 110 днів, що на два тижні перевищує середні багаторічні показники», – повідомляє обсерваторія.

Наразі, за даними Українського гідрометеоцентру, температура вища за нуль у всіх регіонах України. Такий же прогноз зберігається на найближчі дні.

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