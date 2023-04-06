«Укрзалізниця» повідомляє про затримку руху низки поїздів через негоду

Через обледеніння контактної мережі на залізниці вісім поїздів запізнюються від графіка на 30 хвилин і більше, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«67 наших поїздів прямують за розкладом в усі куточки країни, втім, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хв та більше», – йдеться в повідомленні.

Найбільше затримуються в русі поїзди за маршрутами: Перемишль – Київ та Харків – Львів. Також відстають від графіка поїзди: Київ – Івано-Франківськ, Ворохта – Кременчук, Чернівці – Полтава, Київ – Чоп, Запоріжжя – Ясіня, Київ – Трускавець.

Пасажирів, які перебувають у поїзді, що відстає від графіка, і мають попереду пересадку, просять сповістити провідника, стюарда або на гарячу лінію 0800503111, щоб завчасно знайти рішення.

Укргідрометцентр раніше попередив, що 6 квітня протягом доби в Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській областях вдень очікується значний мокрий сніг та дощ.