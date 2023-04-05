У Києві 8 квітня завершиться опалювальний сезон – Кличко

Опалювальний сезон у Києві завершиться в суботу, 8 квітня. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління. Про це повідомив у Telegram мер Віталій Кличко.



«Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше. Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів», – написав Кличко.

Поточний опалювальний сезон Київ розпочався 7 жовтня 2022 року із закладів соціальної сфери, поступово підключаючи житлові будинки.

Раніше Кличко казав, що як тільки температура повітря кілька днів протримається на рівні +8, батареї в столиці вимкнуть.