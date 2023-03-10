У Харкові без світла лишаються 470 тисяч споживачів, ще 50 тисяч у області – Синєгубов

Роботи з відновлення електропостачання в Харкові та області тривають, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці в п’ятницю.

За його даними, зараз понад 90% споживачів Харківської області вже мають світло.

«Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад. У місті Харків заживлена критична інфраструктура та частина споживачів. Відновлювальні роботи тривають. Без електроенергії залишаються – 470 тисяч споживачів у Харкові та 50 тисяч в області», – повідомив Синєгубов.

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Крім того, протягом попередньої доби російські війська обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів та іншої зброї. За даними обласної влади, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

В ході масованої ракетної атаки 9 березня Росія обстріляла Харків щонайменше 15 ракетами С-300. Були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, місто було знеструмлене.