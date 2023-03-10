Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Харкові без світла лишаються 470 тисяч споживачів, ще 50 тисяч у області – Синєгубов

За даними Олега Синєгубова, зараз понад 90% споживачів Харківської області вже мають світло.

Роботи з відновлення електропостачання в Харкові та області тривають, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці в п’ятницю.

За його даними, зараз понад 90% споживачів Харківської області вже мають світло.

«Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад. У місті Харків заживлена критична інфраструктура та частина споживачів. Відновлювальні роботи тривають. Без електроенергії залишаються – 470 тисяч споживачів у Харкові та 50 тисяч в області», – повідомив Синєгубов.

Читайте також: На Запоріжжі п’ять російських ракет влучили в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА

Крім того, протягом попередньої доби російські війська обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів та іншої зброї. За даними обласної влади, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

В ході масованої ракетної атаки 9 березня Росія обстріляла Харків щонайменше 15 ракетами С-300. Були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, місто було знеструмлене.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG