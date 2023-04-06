Через негоду на Прикарпатті і Буковині запроваджено аварійні відключення електрики – Міненерго

Через негоду в Івано-Франківській та Чернівецькій областях запроваджено аварійні відключення споживачів електроенергії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в Телеграм.

«Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тисяч споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях», – зазначив міністр.

Галущенко також повідомив, що генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

За даними Міненерго, протягом минулої доби відновлено електропостачання близько 15 тисяч абонентів у Донецькій області.

Укргідрометцентр раніше попередив, що 6 квітня протягом доби в Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській областях вдень очікується значний мокрий сніг та дощ. «Укрзалізниця» повідомила про затримку руху низки поїздів через негоду.